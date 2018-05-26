Мадуро встретился с главой комитета по международным делам сената США

"Я только что провел встречу с Бобом Коркером, главой комитета по международным делам сената США. Боливарианская республика Венесуэла примет всех, кто хочет диалога. Мы народ мира, который безустанно работает для благосостояния страны", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Также Мадуро сообщил о встрече с представителями Банка развития Латинской Америки. В свою очередь МИД Венесуэлы сообщил о его встрече в пятницу с апостольским нунцием Альдо Джордано.