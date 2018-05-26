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Мадуро встретился с главой комитета по международным делам сената США
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Мадуро встретился с главой комитета по международным делам сената США 

РИА Новости 23 минуты назад
МЕХИКО, 26 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в пятницу с главой комитета по международным делам сената США Бобом Коркером.
"Я только что провел встречу с Бобом Коркером, главой комитета по международным делам сената США. Боливарианская республика Венесуэла примет всех, кто хочет диалога. Мы народ мира, который безустанно работает для благосостояния страны", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.
Также Мадуро сообщил о встрече с представителями Банка развития Латинской Америки. В свою очередь МИД Венесуэлы сообщил о его встрече в пятницу с апостольским нунцием Альдо Джордано.
Ранее президент Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Позднее США заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы в ответ на аналогичные действия Каракаса.
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