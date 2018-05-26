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Мадуро рассказал о встрече с американским сенатором
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Мадуро рассказал о встрече с американским сенатором 

Российская Газета 1 час назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел встречу с главой комитета по международным делам сената США Бобом Коркером. Об этом лидер южноамериканской станы написал в Twitter.
Как отметил Мадуро, Венесуэла примет всех, кто хочет диалога. «Мы народ мира, который безустанно работает для благосостояния страны», — цитирует РИА Новости слова Мадуро.
Ранее венесуэльский президент объявил персоной нон грата поверенного в делах США в республике Тодда Робинсона. Позднее Вашингтон сообщил о высылке двух дипломатов Венесуэлы в ответ на действия Каракаса.
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