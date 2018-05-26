Ещё
В Вашингтоне в результате жесткой посадки вертолета пострадали два человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Вашингтоне в результате жесткой посадки вертолета пострадали два человека 

Газета.Ru 25 минут назад
В США в штате Вашингтон два человека получили ранения в результате жесткой посадки вертолета, сообщает King 5 News.
Уточняется, что вертолет использовался для тушения пожаров. Через несколько секунд после взлета на аэродроме Олимпия пилот зафиксировал неисправность и принял решение об экстренной посадке.
В результате удара выбило стекло кабины пилотов, сам пилот и механик получили травмы.
18 мая в американском штате Техас военный вертолет по ошибке сбросил на крышу здания школы контейнер, в котором находились боеприпасы.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Эль-Пасо. Вылетевший с военной базы Форт Блисс вертолет случайно сбросил боеприпасы, пролетая над зданием школы. При этом контейнер пробил крышу и провалился внутрь. Полицейские собрали боеприпасы и вернули их на военную базу.
Газета.Ru: последние новости
Прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с экс-главы УЕФА Платини Футуролог: тотальная роботизация миру не грозит ЧТПЗ И РЭЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег Запад от перехода «красной черты»333
Наглость Волочковой стала причиной скандала65
Матильда Шнурова прокомментировала развод‍24
В Киеве разработали план против «агрессии России»121
Мощность «Булавы» посчитали в «хиросимах»326
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение