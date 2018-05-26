В США разработали установку для борьбы с беспилотниками 

Специалисты из США разработали устройство для сбивания беспилотных летательных аппаратов, которое умещается в кузове пикапа. Установка X‐MADIS, по заявлениям создателей, способна бороться с дронами на ходу, сообщил сайт Defense News.
Группа ученых из Сьерра-Невада (США) совместно с израильской компанией RADA Technologies Inc. произвела систему по заказу американского Департамента обороны. Устройство может обнаруживать, идентифицировать и отключать аппаратуру на БПЛА. Компактность позволяет размещать его на автомобиле и других транспортных средствах небольшого размера. Для управления установкой достаточно всего одного оператора.
Беспилотные летательные аппараты широко применяются как для осуществления разведки на вражеских территориях, так и для выполнения боевых задач и стоят на вооружении крупнейших армий современности. Силы НАТО регулярно изучают с их помощью обстановку возле российских границ.