В США разработали установку для борьбы с беспилотниками

Специалисты из США разработали устройство для сбивания беспилотных летательных аппаратов, которое умещается в кузове пикапа. Установка X‐MADIS, по заявлениям создателей, способна бороться с дронами на ходу, сообщил сайт Defense News.

Группа ученых из Сьерра-Невада (США) совместно с израильской компанией RADA Technologies Inc. произвела систему по заказу американского Департамента обороны. Устройство может обнаруживать, идентифицировать и отключать аппаратуру на БПЛА. Компактность позволяет размещать его на автомобиле и других транспортных средствах небольшого размера. Для управления установкой достаточно всего одного оператора.