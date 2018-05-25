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Экипажи ВКС провели генеральную репетицию тактического эпизода Авиамикс, который завтра откроет лётную программу конкурса «Авиадартс-2018»
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Экипажи ВКС провели генеральную репетицию тактического эпизода Авиамикс, который завтра откроет лётную программу конкурса «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На статической экспозиции полигона для зрителей будут представлены вертолеты Ми-24, Ми-28н, Ка-52, самолеты Л-39, МиГ-29 и МиГ-29УБ. Также будут выставлены кабины тренажёрных комплексов самолетов Су-27 и МиГ-31.
Во время Авиамикса будут продемонстрированы летные, технические и боевые возможности новейших образцов авиатехники, а также эпизоды учебно-боевой работы летчиков ВКС.
Зрители смогут увидеть воздушный бой истребителей Су-35С, бомбометание под прикрытием истребителей-перехватчиков, выполнение пилотажа на сверхманевренности экипажей самолетов 5 поколения Су-57, применение высокоточного авиационного вооружения по наземным целям, нанесение массированного бомбового авиаудара массой около 6 тонн парой Ту-22М3, групповые пуски ракет штурмовиками Су-25СМ с пикирования, спуск с вертолета группы спецназа на лебедке с вертолетов Ми-8, доставка вертолетом Ми-26 и выгрузка на полигоне бронетехники для прикрытия десантных групп, эвакуация спецназа, десантирование многотонных грузов на точность и сброс 42 тонн воды экипажами самолетов Ил-76, выступление пилотажных групп «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты». data-mce-/>?Продолжительность демонстрационной программы около двух часов. data-mce-/> data-mce-/> В этом году для авиамикса на 40 процентов увеличено количество используемых боеприпасов, включая управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, авиационные бомбы весом от 250 до 500 кг, снаряды для авиационных пушек. data-mce-/> data-mce-/> Впервые будет продемонстрирована параллельная заправка двух бомбардировщиков Су-34 от танкера Ил-78. data-mce-/> data-mce-/> На статической экспозиции полигона для зрителей будут представлены вертолеты Ми-24, Ми-28н, Ка-52, самолеты Л-39, МиГ-29 и МиГ-29УБ. Также будут выставлены кабины тренажёрных комплексов самолетов Су-27 и МиГ-31. data-mce-/> data-mce-/> Помимо этого для гостей представлена техника Воздушно-десантных войск БТР-МДМ, БМД-4М, БМД-2, БРТ-Д.
ТК «Звезда»: последние новости
Шойгу: звено МиГ-31БМ поступит в Центральный военный округ Лавров заявил о возможных спекуляциях по делу о крушении Boeing MH17 Шоу в Гааге: 25 лет Международному трибуналу по Югославии
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