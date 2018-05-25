Древние С-200 уничтожили супер-ракеты США

Гражданская война в Сирии для многих стала удобной возможностью опробовать различные виды вооружения, ранее в боевых действиях не применявшиеся или применявшиеся ограниченно. Так, например, Россия проверила свои новейшие беспилотные боевые машины, а так же истребители Су-57. Этот опыт тем ценнее, что в Сирии присутствуют так же и американцы, считающиеся одними из основных конкурентов РФ на международном рынке вооружений. Волей-неволей соприкосновения обязательно будут происходить, и это позволит провести детальное сравнение своих машин с иностранными. Сложно сказать, на чьей стороне перевес, но военные эксперты часто сходятся во мнении, что эффективность российской техники несколько выше.

Да и к тому же регулярно происходят события, позволяющие в этом убедиться. Буквально недавно произошло нападение на сирийскую авиационную базу ад-Дабаа, что располагается в провинции Хомс . Поначалу в этой провокации заподозрили американцев, но они сразу открестились, при этом заявив, что западная Сирия не является зоной проведения их операции. В итоге выяснилось, что база была атакована израильтянами. Сложно сказать, зачем они это сделали, ведь в этом районе в последние дни не наблюдалось никакой активности иранских военных, а именно они, по словам руководства еврейского государства, являются причиной нанесения ударов по Сирии.

Турецкий военный эксперт Керам Йылдырым полагает, что этот вылет является частью израильской операции по устрашения правительственных сил Сирии. Тель-Авив таким образом намеревается предотвратить создание полноценной программы ПВО в арабской республике.

— Похоже, Израиль до сих пор не уверен в том, что Россия отказалась от идеи передать Асаду С-300. И если не удается переубедить в этом Россию, то надо сделать все, чтобы сам Асада отказался от этой идеи. Ему обещали тяжелейшие последствия, и теперь он должен понять, что никто с ним не шутил.

— Но Россия не собирается поставлять С-300 в Сирию.

— Нельзя быть в этом уверенным. Кажется, было сказано, что поставки С-300 пока не будут осуществляться, но это не значит, что Асад их не получит. Сделка действительно может быть отложена, плюс ко всему теперь ее не будут предавать огласке. Во всяком случае, в Израиле именно так и считают.

«СП»: — То есть Израиль атаковал сирийскую базу с целью переубедить Асада вооружать свою армию С-300?

— Скорее всего, так. Израильские источники сообщают, что эта атака была направлена против Хезболлы , но это не похоже на правду. В Хомсе присутствие Хезболлы вообще минимально, тем более в районе этого аэродрома.

«СП»: — Сообщается, что атака была отражена. Как оцениваете эту информацию?

— Как мне известно, в этой части Сирии нет никаких средств защиты воздушного пространства, кроме старых советских комплексов С-200. Они были разработаны в самом начале шестидесятых. Сегодня они считаются малоэффективными, но оказалось, что они способны перехватывать современные ракеты. Израиль активно снабжается американскими ракетам классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», и чаще всего в подобных вылетах используются именно американские ракеты. Это связано с многочисленными программами помощи со стороны США . Зачастую ракеты достаются Израилю практически бесплатно, при этом у него есть отличные ракеты собственного производства, но их использование будет обходиться значительно дороже.

«СП»: — То есть в данном случае атака на авиабазу была осуществлена при помощи американских ракет?

— Это не точно, но такая версия кажется наиболее вероятной. Из это можно заключить, что старые советские С-200 смогли справиться с современными ракетами. Это не случайность, но переоценивать устаревшую систему нельзя — по имеющейся информации было выпущено меньше десятка ракет. Устранение такой угрозы не является сверхзадачей даже для старых ЗРК.

Новости Сирии: США не подтверждают информацию об ударах по Сирии