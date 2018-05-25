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Космическая ракета-"аутофаг" пожирает сама себя
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Космическая ракета-"аутофаг" пожирает сама себя 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Конечно, для полетов с людьми такая ракета представляет довольно странный выбор, но вот для доставки небольших спутников это вполне разумно.
Двигатель-"аутофаг", спроектированный инженерами из университета Глазго и Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, будет поглощать стержень, созданный из твердого топлива снаружи и окислителя внутри, который будет также функционировать как основной корпус ракеты.
При температуре около 3200 градусов по Цельсию топливо и окислитель превращаются в газы, а они отправляются в камеру сгорания ракеты. И это не только придает ракете ускорение, но и способствует возникновению жара, способного уничтожить следующую порцию топлива.
Варьируя скорость, с которой стержень подается в двигатель, команда также смогла показать, что двигатель будет работать с разной мощностью.
"Ракета с двигателем-"аутофагом" будет кардинально отличаться от других ракет. Топливный стержень будет представлять собой само тело ракеты, и по мере работы ракета будет уменьшаться от основания к вершине. Таким образом, мы можем подгонять размер ракет под маленькие спутники и обеспечивать более быстрый и адресный доступ в космос", — говорит доктор Патрик Харнкесс из университета Глазго в пресс-релизе.
Правда, реальная ракета пока еще только в далекой перспективе. Пока ученым удалось всего на 60 секунд удержать действие ракеты в лабораторных условиях. Результаты исследований опубликованы в Journal of Spacecraft and Rockets.
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