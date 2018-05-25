Опубликовано подробное описание разгрома «вагнеровцев» американцами

Американские СМИ со ссылкой на отчет Пентагона опубликовали почасовое описание боя у газовых месторождений близ сирийского «Дейр-эз-Зора», где тяжелое поражение было нанесено, как считается, отрядам российской ЧВК «Вагнера».

Подробности боя 7 февраля были получены из интервью и документов, недавно полученных The New York Times . Это первая публикация Пентагона об одном из самых кровопролитных сражений с участием американских военных в Сирии

Бой был описан Пентагоном как акт самообороны против подразделения просирийских правительственных сил. В ходе интервью военные представители США заявили, что они «наблюдали — с ужасом — стягивание сотен бойцов противника, транспортных средств и артиллерийских орудий» в течение недели перед нападением.

Американские военные неоднократно предупреждали российских коллег о растущей массе войск в опасной близости от своих позиций. Но представители РФ заявляли, что не имеют контроля над бойцами, концентрирующимися у Евфрата, — хотя в радиоперехватах американцы слышали с той стороны русскую речь.

В документах Пентагона оппоненты названы проправительственными силами, в состав которых входили в том числе местные ополченцы. Но американские военные и разведывательные источники заявили, что большинство из тех комбатантов были представителями российской ЧВК, скорее всего, так называемой «группы Вагнера».

Как объяснял в отчете перед Сенатом шеф Пентагона Джим Мэттис , высшее российское командование заверило американцев в том, что это были не их люди. «И тогда я приказал генералу Джозефу Данфорду-младшему уничтожить эти силы, что и было сделано», — сказал глава американского военного ведомства

В день битвы команда из около 30 бойцов спецназа «Дельта» и рейнджеров из Объединенного командования специальных операций находилась вместе с курдскими и арабскими союзными силами на небольшой пыльной заставе рядом с газовым заводом «Коноко» недалеко от города Дейр-эз-Зор

Примерно в 32 км от места действия, на своей базе отряд «Зеленых беретов» и взвод морских пехотинцев вглядывались в экраны своих компьютеров, наблюдая за информацией, передаваемой беспилотниками, и сообщали об увиденном своим коллегам на позициях.

В 15.00 сирийские силы начали продвижение к заводу «Коноко». К вечеру туда стянулось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танки и бронетранспортеры.

В американском центре воздушных операций на авиабазе Аль-Удэйд в Катаре и в Пентагоне за развитием событий наблюдали «разгневанные» военные офицеры и аналитики разведки. Военные летчики в регионе были подняты по тревоге.

На базе поддержки миссии «Зеленые береты» и морские пехотинцы готовили небольшую группу реагирования — примерно 16 военнослужащих в четырех броневиках — на случай, если они потребуются на заводе «Коноко». Транспорт был загружен противотанковыми ракетами, тепловизорами, продовольствием и водой.

Около 20.30 три танка Т-72 российского производства подошли на расстояние примерно 2 км к заводу. Готовясь к атаке, «Зеленые береты» приготовились отправить к месту действия группу быстрого реагирования.

К 22.00 к позициям американских военных начали стягиваться другие бронетранспортеры, которые сосредотачивались за ближайшими постройками, пытаясь оставаться незамеченными.

Спустя полчаса проправительственные силы начали атаку.

Форпост «Коноко» подвергся мощному огню из танковых и артиллерийских орудий и минометов. Воздух был заполнен пылью и осколками. Американские спецназовцы укрылись в окопах, а затем под бросились к противотанковым орудиям и пулеметам.

В течение первых 15 минут американские военные связались со своими российскими коллегами и призвали их прекратить атаку. Когда это не удалось, американские войска выпустили предупреждающие выстрелы в группу транспортных средств.

Нападавшие по-прежнему продвигались вперед.

Тогда в воздух поднялась американская авиация. В отражении атаки участвовали беспилотники Reaper, истребители F-22, F-15E, бомбардировщики B-52, летающая батарея AC-130 и вертолеты AH-64 Apache. Как рассказывают представители США, вражескую живую силу, танки и броневики уничтожали с воздуха в течение трех часов. Вдобавок к этому с земли работала ракетная артиллерия морпехов.

Группа реагирования «зеленых беретов» и морпехов, примчавшаяся с базы к «Коноко» около 23.30, была вынуждена остановиться из-за действия — огонь был слишком сильным. «Коммандос» на позиции у завода были придавлены к земле, воздух освещали вспышки выстрелов из танков, зенитных орудий и пулеметов.

В 1 час ночи, когда артиллерийский огонь ослаб, команда морских пехотинцев и «зеленых беретов» подъехала к форпосту «Коноко». К тому времени часть американских самолетов вернулась на базу, израсходовав топливо или боеприпасы. «Наемники» покинули свои машины и направились штурмовать аванпост в пешем порядке.

Спецназовцы США, численность которых, с учетом подкрепления, на форпосте достигла примерно 40 человек, работали из своих броневиков. Кто-то стрелял из открытых люков, кто-то сидел внутри и с помощью джойстиков и тепловизоров управлял тяжелыми пулеметами на крышах машин. Часть «коммандос» наводила на цели следующую волну авиации, направлявшуюся к полю битвы.

Спустя еще час наступавшие повернули назад. Американские военные прекратили стрельбу. Со своих позиций коммандос наблюдали, как наемники и сирийские бойцы возвращаются, чтобы забрать своих мертвецов. Никто их американского отряда не пострадал. Ранение получил один боевик из проамериканской арабской группировки.

Издание со ссылкой на свои источники оценивает потери проправительственных сил в 200-300 человек убитыми, при этом оговаривается, что могли погибнуть «десятки» россиян.