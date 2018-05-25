Военная делегация Лаоса посетила Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье

Гости ознакомились с объектами учебной инфраструктуры, а на полигоне им показали выполнение упражнения боевых стрельб экипажами танков Т-80У, а также занятия по боевой подготовке мотострелковых подразделений.

Командир танкового соединения Западного военного округа генерал-майор Андрей Колесников провёл брифинг для представителей Народной армии Лаоса. В военном городке делегация ознакомилась с объектами учебной инфраструктуры. На полигоне иностранным офицерам было продемонстрировано выполнение упражнения боевых стрельб экипажами танков Т-80У, а также занятия по боевой подготовке мотострелковых подразделений.

Начальник генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сувон Лыангбунми отметил высокую подготовку воинов-кантемировцев и поблагодарил командование дивизии за теплый приём.