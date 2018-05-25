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Военная делегация Лаоса посетила Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье
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Военная делегация Лаоса посетила Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Гости ознакомились с объектами учебной инфраструктуры, а на полигоне им показали выполнение упражнения боевых стрельб экипажами танков Т-80У, а также занятия по боевой подготовке мотострелковых подразделений.
Делегация Народной армии Лаоса под руководством начальника генерального штаба генерал-полковника Сувон Лыангбунми посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию, дислоцированную в Московской области.
Командир танкового соединения Западного военного округа генерал-майор Андрей Колесников провёл брифинг для представителей Народной армии Лаоса. В военном городке делегация ознакомилась с объектами учебной инфраструктуры. На полигоне иностранным офицерам было продемонстрировано выполнение упражнения боевых стрельб экипажами танков Т-80У, а также занятия по боевой подготовке мотострелковых подразделений.
Начальник генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сувон Лыангбунми отметил высокую подготовку воинов-кантемировцев и поблагодарил командование дивизии за теплый приём.
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