Су-57 применили в Сирии новые ракеты

— Для оценки заявленных характеристик разрабатываемой военной техники в боевой обстановке в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных оперативно-тактических крылатых ракет с самолета пятого поколения Су-57, — приводит слова министра "Интерфакс"

— Действительно, в феврале два Су-57 выполняли боевые задачи в Сирии. Все поставленные задачи выполнены, самолеты показали себя хорошо. Кстати, эти же самолеты 9 мая пролетели над Красной площадью, — рассказал глава ОАК в интервью каналу «Вести 24». Он подтвердил, что поставки Су-25 в войска начнутся в 2019 году.

Су-57 — первый российский самолет пятого поколения, многофункциональный малозаметный истребитель. Он предназначен для уничтожения любых типов воздушных целей, поражения наземных и морских целей с преодолением системы ПРО, патрулирования воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году, построено 12 опытных образцов, 10 из них принимают активное участие в летных испытаниях. Один из самолетов летает с двигателем второго этапа (изделием 30), с помощью которого Су-57 сможет развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.