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Команда Учебного центра ПВО признана лучшей в России по итогам всеармейского конкурса «Чистое небо-2018»
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Команда Учебного центра ПВО признана лучшей в России по итогам всеармейского конкурса «Чистое небо-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования проведены среди взводов, имеющих на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».
В Краснодарском крае завершился всеармейский конкурс по полевой выучке подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ «Чистое небо-2018».
Соревнования проведены среди взводов, имеющих на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», из военных округов, Воздушно-десантных войск и береговых войск Северного флота, 726 Учебного центра ПВО и Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.
По итогам состязаний по полевой выучке подразделений противовоздушной обороны лучший результат показала команда 726-го Учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ, которая представит Вооруженные Силы РФ на предстоящих международных соревнованиях «Чистое небо-2018» в августе текущего года.
Второе место заняла команда Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, а на третьей позиции разместился взвод ПЗРК из Южного военного округа (ЮВО).
В ходе соревнований военнослужащие пускали ракеты из ПЗРК «Игла» по различным видам мишеней, в том числе подвижным. Поражение целей производилось как с места, так и в движении с бронетранспортера БТР-80 и БТР-82А.
Кроме того, участники Всеармейского этапа продемонстрировали навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности, в преодолении препятствий на боевых машинах и прохождении полосы препятствий типа «Атака».
Всего в ходе проведения боевых стрельб в рамках соревнований расчетами было израсходовано более 80 управляемых ракет ПЗРК «Игла», поражено свыше 50 ракет-мишеней зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», обозначающих авиацию и крылатые ракеты условного противника, уничтожено 27 мишеней «вертолет».
Контроль результатов боевых стрельб осуществлялся посредством видеокамер, и датчиков, установленных на мишенных полях и непосредственно на самих мишенях, а также с помощью мобильного комплекса контроля стрельбы подразделений ПВО «Конгломерат-1П».
Данный комплекс обеспечивает контроль мишенной обстановки, сопровождение пролетов зенитных управляемых ракет и снарядов, фиксацию поражения воздушных целей, а также контроль наземной зоны полигона на площади 20 кв.км.
Всеармейский этап конкурса «Чистое небо-2018» был проведен в период с 20 по 25 мая текущего года на базе Учебного центра ПВО СВ на специально оборудованном участке морского побережья полигона Ейский.
Всего в состязаниях было задействовано около 200 военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, а также свыше 30 единиц вооружения и военной техники.
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