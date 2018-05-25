Команда Учебного центра ПВО признана лучшей в России по итогам всеармейского конкурса «Чистое небо-2018»

Соревнования проведены среди взводов, имеющих на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».

Краснодарском крае завершился всеармейский конкурс по полевой выучке подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ «Чистое небо-2018».

Соревнования проведены среди взводов, имеющих на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», из военных округов, Воздушно-десантных войск и береговых войск Северного флота, 726 Учебного центра ПВО и Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

По итогам состязаний по полевой выучке подразделений противовоздушной обороны лучший результат показала команда 726-го Учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ, которая представит Вооруженные Силы РФ на предстоящих международных соревнованиях «Чистое небо-2018» в августе текущего года.

Второе место заняла команда Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, а на третьей позиции разместился взвод ПЗРК из Южного военного округа (ЮВО).

В ходе соревнований военнослужащие пускали ракеты из ПЗРК «Игла» по различным видам мишеней, в том числе подвижным. Поражение целей производилось как с места, так и в движении с бронетранспортера БТР-80 и БТР-82А.

Кроме того, участники Всеармейского этапа продемонстрировали навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности, в преодолении препятствий на боевых машинах и прохождении полосы препятствий типа «Атака».

Всего в ходе проведения боевых стрельб в рамках соревнований расчетами было израсходовано более 80 управляемых ракет ПЗРК «Игла», поражено свыше 50 ракет-мишеней зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», обозначающих авиацию и крылатые ракеты условного противника, уничтожено 27 мишеней «вертолет».

Контроль результатов боевых стрельб осуществлялся посредством видеокамер, и датчиков, установленных на мишенных полях и непосредственно на самих мишенях, а также с помощью мобильного комплекса контроля стрельбы подразделений ПВО «Конгломерат-1П».

Данный комплекс обеспечивает контроль мишенной обстановки, сопровождение пролетов зенитных управляемых ракет и снарядов, фиксацию поражения воздушных целей, а также контроль наземной зоны полигона на площади 20 кв.км.

Всеармейский этап конкурса «Чистое небо-2018» был проведен в период с 20 по 25 мая текущего года на базе Учебного центра ПВО СВ на специально оборудованном участке морского побережья полигона Ейский.

Всего в состязаниях было задействовано около 200 военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, а также свыше 30 единиц вооружения и военной техники.