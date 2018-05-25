Шойгу: долю современных образцов вооружений в ВВО доведут до 53% до конца года

Соединения Восточного военного округа получат более 1,6 тысячи единиц вооружения и военной техники в 2018 году.

Доля современных образцов вооружений Восточного военного округа вырастет до 53%. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«С начала года в войска поступило 297 единиц современной и модернизированной техники. Всего в текущем году 137 соединений и воинских частей получат 1639 единиц вооружения и военной техники, что повысит долю современных образцов до 53%», — заявил Шойгу.

Министр добавил, что истребительная авиация 11-й армии ВВС и ПВО переоснащена на современные и модернизированные самолёты. Также новые образцы вооружений получили подразделения РХБЗ.

«Завершено перевооружение огнемётных рот полков радиационной, химической и биологической защиты тяжёлыми системами ТОС-1А «Солнцепёк». В результате боевой потенциал подразделений вырос в 2,5 раза», — сказал Шойгу.