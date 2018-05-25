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Шойгу: долю современных образцов вооружений в ВВО доведут до 53% до конца года
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Шойгу: долю современных образцов вооружений в ВВО доведут до 53% до конца года 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Соединения Восточного военного округа получат более 1,6 тысячи единиц вооружения и военной техники в 2018 году.
Доля современных образцов вооружений Восточного военного округа вырастет до 53%. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
«С начала года в войска поступило 297 единиц современной и модернизированной техники. Всего в текущем году 137 соединений и воинских частей получат 1639 единиц вооружения и военной техники, что повысит долю современных образцов до 53%», — заявил Шойгу.
Министр добавил, что истребительная авиация 11-й армии ВВС и ПВО переоснащена на современные и модернизированные самолёты. Также новые образцы вооружений получили подразделения РХБЗ.
«Завершено перевооружение огнемётных рот полков радиационной, химической и биологической защиты тяжёлыми системами ТОС-1А «Солнцепёк». В результате боевой потенциал подразделений вырос в 2,5 раза», — сказал Шойгу.
Глава оборонного ведомства отметил положительную динамику в комплектовании соединений и воинских частей офицерскими кадрами
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