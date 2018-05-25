Минобороны назвало главную угрозу для России в Центральной Азии 

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал главной угрозой для страны в Центральной Азии распространение радикального ислама и активизацию террористических организаций. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также Шойгу отметил, что с учетом всех рисков боевая готовность войск в Центральном военном округе повышается. В частности, продолжаются процессы перевооружения и строительства военных городков.
По словам главы Минобороны, с начала учебного года были проведены уже 54 двусторонних межвидовых учений, во время которых использовался полученный в Сирии опыт.