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Минобороны назвало главную угрозу для России в Центральной Азии
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Минобороны назвало главную угрозу для России в Центральной Азии 

ТВ Центр 58 минут назад
Фото: ТВ Центр
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал главной угрозой для страны в Центральной Азии распространение радикального ислама и активизацию террористических организаций. Об этом сообщает РИА «Новости».
Также Шойгу отметил, что с учетом всех рисков боевая готовность войск в Центральном военном округе повышается. В частности, продолжаются процессы перевооружения и строительства военных городков.
По словам главы Минобороны, с начала учебного года были проведены уже 54 двусторонних межвидовых учений, во время которых использовался полученный в Сирии опыт.
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