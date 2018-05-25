Мексика оптимистична по поводу пересмотра НАФТА

Москва, 25 мая — «Вести. Экономика». Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил оптимизм в отношении переговоров по НАФТА, которым угрожает исследование США по поводу тарифов на импорт автомобилей, передает Reuters.

Источники агентства сообщили, что Мексика сделала новое предложение в попытке достичь договоренности о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Мексиканский лидер сказал, что ранее он сообщил своему канадскому коллеге Джастину Трюдо о переработке 24-летнего пакта, который лежит в основе экономики Мексики, и что торговые партнеры будут поддерживать тесную связь в этом вопросе. "Он по-прежнему оптимистично относится к достижению Соглашения о свободной торговле, которое приносит пользу трем странам", — говорится в заявлении офиса Пенья Ньето. Различия в том, как перенастроить автоиндустрию замедлили прогресс в пересмотре НАФТА, причем Мексика проявляет некоторую гибкость, но отказывается полностью удовлетворить требования США. "Мексика не собирается вести переговоры под давлением, Мексика очень четко говорит о том, что работает и что не работает для нас", — сказал представитель Пенья Ньето Эдуардо Санчес. "Если соглашение будет достигнуто, это будет действительно выгодно для Мексики. Если этих условий не будет, то Мексика не продвинется вперед", — добавил он. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что США используют расследование по поводу вероятного введения тарифов на импорт автомобилей в качестве инструмента давления в переговорах по пересмотру НАФТА. Как писали «Вести. Экономика», администрация президента США Дональда Трампа начала расследование, чтобы выяснить, угрожает ли импорт автомобилей и грузовиков национальной безопасности. Результаты проверки могут стать основанием для введения новых пошлин на импорт автомобилей. "Основные отрасли промышленности, такие как производство автомобилей и автозапчастей, имеют решающее значение для нашей силы как нации∎, — заявил Трамп. Расследование будет проводиться в соответствии с тем же законом, на основании которого США ввели пошлины на импорт стали и алюминия. Также рассматривается возможность введения дополнительной пошлины на импорт машин в размере до 25%.