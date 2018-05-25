Ещё
Россия модернизирует более десяти типов самолетов и вертолетов ВКС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия модернизирует более десяти типов самолетов и вертолетов ВКС 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более десятка типов самолетов и вертолетов ВКС РФ модернизируются по итогам боевого применения в Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолётов и вертолётов", — заявил министр.
По его словам, в настоящее время продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС РФ в сирийской операции.
"Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолёта пятого поколения Су-57", — сообщил министр.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки «Исламское государство»* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Шойгу заявил о росте боевых возможностей ВКС Абэ призвал США к диалогу в рамках ВТО Ростовская область привлекла 300 миллиардов рублей инвестиций в 2017 году
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнуров развелся41
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах63
Заложники захвачены в британском ТЦ108
В США рассказали о масштабной битве за Дейр-эз-Зор93
Путин анонсировал важные перемены410
Видео
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
01:00
Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение