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В России модернизируют более 10 типов самолетов и вертолетов с учетом сирийского опыта
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В России модернизируют более 10 типов самолетов и вертолетов с учетом сирийского опыта 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские оборонные компании проведут модернизацию 11 типов самолетов и вертолетов по итогам их боевого применения в Сирии, сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
«На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолётов и вертолётов», — заявил Шойгу.
Кроме того, по словам главы ведомства, в настоящее время продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС России в Сирии. В частности, в феврале этого года для оценки в боевой обстановке возможностей перспективных крылатых ракет были проведены практические пуски с самолёта пятого поколения Су-57.
В ходе коллегии глава военного ведомства также рассказал о поставках новой техники в ВКС.
«В соединения, воинские части и подразделения ВКС (с 2016 года. — RNS) поставлено более 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10%… В целом боевые возможности Воздушно-космических сил повысились на 11,7%», — сказал Шойгу.
«Сегодня исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве. Поэтому наращивание возможностей Воздушно-космических сил является одним из приоритетных направлений нашей работы», — резюмировал глава ведомства.
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