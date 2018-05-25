В России модернизируют более 10 типов самолетов и вертолетов с учетом сирийского опыта

Российские оборонные компании проведут модернизацию 11 типов самолетов и вертолетов по итогам их боевого применения в Сирии , сообщил в пятницу министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

«На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолётов и вертолётов», — заявил Шойгу.

Кроме того, по словам главы ведомства, в настоящее время продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения более 60 серийных и перспективных образцов военной техники ВКС России в Сирии. В частности, в феврале этого года для оценки в боевой обстановке возможностей перспективных крылатых ракет были проведены практические пуски с самолёта пятого поколения Су-57.

В ходе коллегии глава военного ведомства также рассказал о поставках новой техники в ВКС.

«В соединения, воинские части и подразделения ВКС (с 2016 года. — RNS) поставлено более 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10%… В целом боевые возможности Воздушно-космических сил повысились на 11,7%», — сказал Шойгу.

«Сегодня исход военного противоборства во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве. Поэтому наращивание возможностей Воздушно-космических сил является одним из приоритетных направлений нашей работы», — резюмировал глава ведомства.