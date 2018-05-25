Глава МИДа Нидерландов уведомил Россию о предварительных итогах по делу MH17 

В ответ на обвинения России в причастности к авиакатастрофе глава МИДа Сергей Лавров указал на предвзятый и односторонний характер расследования. По словам российского министра, международная следственная группа проигнорировала предоставленные Россией важные сведения.
Ранее Голландия и Австралия приняли совместное заявление, в котором обвинили Россию в причастности к авиакатастрофе. Международная группа следователей заявила, что выпущенная по малазийскому Boeing в Донецкой области в июле 2014 года ракета была привезена из войсковой части Курска.
В Минобороны России заявили, что продемонстрированная в качестве доказательства ракета выпускалась в 1986 году в СССР и сейчас не состоит на вооружении российской армии.