Успешные испытания С-500 прошли в России

Как сообщают американские СМИ, ракета сумела побить свой собственный рекорд!

На расстоянии 481 километр она поразила учебную цель. Как сказал «ВМ» военный эксперт Ладислав Карпов, С-500 пролетела на 80 километров дальше, чем указывалось ранее.

На базе системы С-500 будет создана национальная система противокосмической обороны. Возможности С-500 позволяют сбивать объекты на высоте свыше 100 километров. Именно на таких орбитах работают военные спутники.

Характеристики С-500 не раскрываются, однако в открытых источниках появлялась информация, что «Прометей» может обстреливать цели, летящие со скоростью до 7 километров в секунду.

— Совокупность характеристик комплекса С-500 делает его важным элементом российской системы противоракетной обороны. Он сможет противостоять угрозам из космоса и перспективным вооружениям — гиперзвуковым ракетам, — сказал военный эксперт Алексей Леонков

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