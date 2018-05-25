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Россия все еще подумывает над поставками С-300 Сирии
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Россия все еще подумывает над поставками С-300 Сирии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Россия рассматривает вопрос о поставке Сирии систем противовоздушной обороны С-300.
Об этом как передает "Интерфакс" заявил на Петербургском международном экономическом форуме руководитель государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. При этом он не стал уточнять конкретные детали поставок.
О том, что Российская Федерация может поставить Сирийской арабской республики зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», в РФ заговорили после 14 апреля, когда западная коалиция нанесла массированный авиаудар по Сирии.
25 апреля Генеральный штаб ВС РФ сообщил о готовности поставить в страну средства ПВО и подготовить специалистов.
В 2011 году Москва уже поставила Дамаску 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Что же касается С-300, то их отправка была отложена по просьбе Израиля. Данные комплексы были проданы в 2016 году Ирану.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что просьба Израиля не при чём, Россия никогда не собиралась поставлять С-300 в Сирию.
ЗРС С-300 (АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“) предназначены для прикрытия с воздуха войсковых группировок и стратегических объектов, стационарных пунктов управления, военных баз, административных центров и объектов промышленности от ударов баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, стратегической и тактической авиации.
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