Россия все еще подумывает над поставками С-300 Сирии

Россия рассматривает вопрос о поставке Сирии систем противовоздушной обороны С-300.

О том, что Российская Федерация может поставить Сирийской арабской республики зенитно-ракетные комплексы С-300 «Фаворит», в РФ заговорили после 14 апреля, когда западная коалиция нанесла массированный авиаудар по Сирии.

25 апреля Генеральный штаб ВС РФ сообщил о готовности поставить в страну средства ПВО и подготовить специалистов.

В 2011 году Москва уже поставила Дамаску 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Что же касается С-300, то их отправка была отложена по просьбе Израиля . Данные комплексы были проданы в 2016 году Ирану

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что просьба Израиля не при чём, Россия никогда не собиралась поставлять С-300 в Сирию.