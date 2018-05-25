Ещё
Эксперт объяснил беспокойство США российской системой С-500
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт объяснил беспокойство США российской системой С-500 

Rambler News Service 16 минут назад
США обеспокоены появлением в России ЗРК С-500 из-за того, что она нейтрализует их агрессивный наступательный потенциал, [рассказал] (https://rns.online/opinions/Pochemu-SSHa-tak-silno-obespokoeni-poyavleniem-v-Rossii-sistem-S-500-2018-05-25/) RNS экс-руководитель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-полковник Леонид Ивашов.
«С-500 — это, по сути, ответ на американский быстрый глобальный удар… Американцы вложились в систему противоракетной обороны, вложились в этот быстрый глобальный удар, а мы обнуляем его потенциал. Естественно, это вызывает ку них обеспокоенность, и не из-за угрозы собственной безопасности, С-500 по США бить не будет, их волнует то, что мы нейтрализуем агрессивный наступательный потенциал США», — сказал Ивашов.
По его словам, американцы также обеспокоены тем, что все силы и средства, которые они направили на разрушение СССР и его оборонно-промышленного комплекса, сводятся на нет появлением в России инновационных и не имеющих аналогов в мире систем вооружений.
«Они так много сделали для того, чтобы разрушить СССР и его оборонно-промышленный комплекс, наши конструкторские школы… но в реальности советская конструкторская школа жива и развивается, появляются новые технологии, и, конечно, американцы где-то паникуют, они не знают, как ответить», — добавил Ивашов.
Ранее CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, [сообщил] (https://rns.online/industry/CNBC-rasskazal-o-porazhenii-tseli-rossiiskim-ZRK-S-500-na-rekordnoi-dalnosti-2018-05-25/), что Россия «без лишнего шума» провела испытания ракеты класса «земля-воздух», которая сумела поразить цель на рекордной дальности.
По информации источников телеканала, российский ЗРК С-500 успешно поразил цель на расстоянии 229 миль (368,5 км), что, по оценкам США, на 50 миль (80,4 км) дальше, чем в ходе любого известного ранее испытания.
С-500 «Прометей» — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она способно перехватывать ракеты противника на гораздо большей высоте, в том числе в ближнем космосе, заявляет компания-производитель «Алмаз-Антей».
В начале апреля прошлого года занимавший на тот момент должность заместителя министра обороны РФ Юрий Борисов назвал 2018 год как время начала поступления С-500 «Прометей» в Вооруженные силы. Он добавил, что в период с 2018 по 2025 год должны завершиться государственные испытания и серийные поставки С-500.
Rambler News Service: последние новости
Силуанов одобрил решение «Русала» об отставке менеджмента на фоне санкций Тиньков заявил, что не нанимает «советских людей» Вице-премьер Гордеев представил сотрудникам Минприроды нового министра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Минобороны рассказали о «сбившей» MH17 ракете181
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий184
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова94
Украина назвала дату большой войны с Россией497
Россия провела секретные испытания168
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
01:05
Россия выводит из игры «Томагавки»
Оружие Армия
01:00
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий
Личный счет
01:31
По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
Армия Ближний Восток
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
02:47
Россия провела секретные испытания
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение