Эксперт объяснил беспокойство США российской системой С-500 

США обеспокоены появлением в России ЗРК С-500 из-за того, что она нейтрализует их агрессивный наступательный потенциал, [рассказал] (https://rns.online/opinions/Pochemu-SSHa-tak-silno-obespokoeni-poyavleniem-v-Rossii-sistem-S-500-2018-05-25/) RNS экс-руководитель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-полковник Леонид Ивашов.
«С-500 — это, по сути, ответ на американский быстрый глобальный удар… Американцы вложились в систему противоракетной обороны, вложились в этот быстрый глобальный удар, а мы обнуляем его потенциал. Естественно, это вызывает ку них обеспокоенность, и не из-за угрозы собственной безопасности, С-500 по США бить не будет, их волнует то, что мы нейтрализуем агрессивный наступательный потенциал США», — сказал Ивашов.
По его словам, американцы также обеспокоены тем, что все силы и средства, которые они направили на разрушение СССР и его оборонно-промышленного комплекса, сводятся на нет появлением в России инновационных и не имеющих аналогов в мире систем вооружений.
«Они так много сделали для того, чтобы разрушить СССР и его оборонно-промышленный комплекс, наши конструкторские школы… но в реальности советская конструкторская школа жива и развивается, появляются новые технологии, и, конечно, американцы где-то паникуют, они не знают, как ответить», — добавил Ивашов.
Ранее CNBC со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, [сообщил] (https://rns.online/industry/CNBC-rasskazal-o-porazhenii-tseli-rossiiskim-ZRK-S-500-na-rekordnoi-dalnosti-2018-05-25/), что Россия «без лишнего шума» провела испытания ракеты класса «земля-воздух», которая сумела поразить цель на рекордной дальности.
По информации источников телеканала, российский ЗРК С-500 успешно поразил цель на расстоянии 229 миль (368,5 км), что, по оценкам США, на 50 миль (80,4 км) дальше, чем в ходе любого известного ранее испытания.
С-500 «Прометей» — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия. Она способно перехватывать ракеты противника на гораздо большей высоте, в том числе в ближнем космосе, заявляет компания-производитель «Алмаз-Антей».
В начале апреля прошлого года занимавший на тот момент должность заместителя министра обороны РФ Юрий Борисов назвал 2018 год как время начала поступления С-500 «Прометей» в Вооруженные силы. Он добавил, что в период с 2018 по 2025 год должны завершиться государственные испытания и серийные поставки С-500.