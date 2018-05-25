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Министерство обороны РФ объяснило, почему ракета, сбившая MH17, не может быть российской
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Министерство обороны РФ объяснило, почему ракета, сбившая MH17, не может быть российской 

Украина.ру 22 минуты назад
Фото: Украина.ру
Российское ведомство проанализировало видеоматериалы, которые объединенная следственная группа представила накануне на пресс-конференции.
«Нанесённый на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе. При этом гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет. Предприятием-изготовителем предельный срок может быть продлен еще на 5 лет, но не более двух раз. После 25 лет эксплуатации все без исключения ракеты комплексов «Бук» подлежат списанию и утилизации», — говорится в заявлении Министерства обороны РФ.
Таким образом, ракета, которую продемонстрировала международная комиссия, могла использоваться максимум до 2011 года. Представители ведомства подчеркнули, что после этой даты Москва изъяла все ракеты 1986 года выпуска, списала и отправила на утилизацию, поскольку дальнейшая эксплуатация могла представлять опасность для военнослужащих.
«Однако все это, безусловно, касается исключительно российских подразделений ПВО, получавших и получающих необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России. В то же время с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК «Бук», не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты», — заявили в министерстве.
В конце 2017 года Юрий Батурин, который летом 2014 года был начальником командного пункта воинской части зенитно-ракетных войск под Харьковом, рассказал в интервью телеканалу «Звезда», что спустя несколько дней после крушения МН17 в его часть прибыли военные, проводившие перебазирование техники зенитно-ракетного полка, включая «Бук», в район села Зарощенское. Проанализировав ситуацию, он пришёл к выводу, что метка MH17 на экране радара пропала в зоне действия зенитной управляемой ракеты комплекса «Бук», в которую входит точка стояния «село Зарощенское», иными словами самолёт сбила ракета с подконтрольной ВСУ территории.
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