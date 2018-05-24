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Минобороны РФ опровергло голландский доклад об MH17
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Минобороны РФ опровергло голландский доклад об MH17 

Авторадио 24 мая 2018
Фото: ТВ Центр
В Минобороны прокомментировали выводы международной группы следователей, которые заявили, что выпущенная по Boeing ракета якобы была из воинской части Курска. В российском военном ведомстве опровергли это заявление и подчеркнули, что следует опираться на факты и показания очевидцев трагедии. В Минобороны напомнили, что, по показаниям свидетелей, ракета стартовала с территории, подконтрольной Киеву. Также в ведомстве заверили, что Россия никогда не перебрасывала зенитные ракетные комплексы на территорию Украины. Напомню, пассажирский самолет Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.
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