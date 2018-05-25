Гибель MH17: у России нет настолько старых ракет, а у Украины могли остаться

В настоящее время в ведомстве проводится анализ видеоматериалов, который были представлены голландской следственной группой. Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности России к трагедии является уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса «Бук». Серийный номер указывает, что ракета была произведена в 1986 году в СССР. Предельным сроком эксплуатации ракеты был 2011 год. После этого все ракеты данного года выпуска были списаны и отправлены на утилизацию.

В министерстве подчеркнули, что все это «касается исключительно российских подразделений ПВО, получавших и получающих необходимое и исправное ракетное оружие от единственного предприятия-изготовителя, также расположенного в России».

Кроме того, как сообщает РИА Новости, в Минобороны заявили, что голландское следствие замалчивает информацию о дате и месте обнаружения двигателя ракеты «Бука» и тех, кто передал его комиссии. По мнению представителей ведомства, причиной этого замалчивания является то, что двигатель может принадлежать Киеву.

"Единственной причиной умышленного замалчивания голландской следственной комиссией источника происхождения показанного ракетного двигателя 1986 года выпуска является его более чем вероятная принадлежность украинским вооруженным силам", — заявили в Минобороны.

В министерстве напомнили, что к моменту развала Советского Союза у Украины было около 20 дивизионов ЗРК «Бук», и с 1991 года Киеву не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты.

Бельгии, Малайзии, 24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии Нидерландов и Украины, опубликовала промежуточные результаты расследования катастрофы. По версии следователей, ЗРК, с которой была запущена ракета, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском . Сегодня Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению.

Нидерланды обратились к России с требованием предложить компенсацию родным погибших. Об этом заявил на пресс-конференции в Гааге глава МИД Нидерландов Стеф Блок. Как передает ТАСС, он отметил, что уже переговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым

Между тем ранее российский МИД уже заявил, что обвинения в причастности России к крушению голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия только в том случае, если будет принимать в нем участие.