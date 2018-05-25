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Минобороны объяснило, почему Нидерланды замалчивают данные по MH17
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Минобороны объяснило, почему Нидерланды замалчивают данные по MH17 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МО РФ: ПРИЧИНА ЗАМАЛЧИВАНИЯ ГОЛЛАНДСКОЙ КОМИССИЕЙ ИСТОЧНИКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ СБИВШЕЙ BOEING РАКЕТЫ — ЕГО ВЕРОЯТНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ВС УКРАИНЫ
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