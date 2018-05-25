Эксперт: Сверхманевренность Су-57 хороша на авиашоу, а не в бою

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН рассказал, что российский истребитель пятого поколения ещё предстоит модернизировать.

Американские СМИ сравнили истребители пятого поколения из РФ (Су-57) и Китая (J-20). По версии журналистов, самолёт, который был изготовлен в КНР, более скрытен. Тем самым он схож с американской боевой машиной F-22. В то же время Су-57 даже с двигателями первого этапа АЛ-41Ф1 превосходит китайский истребитель по маневренности. В основном, различия технических показателей объясняются разными требованиями и приоритетами дизайна, пишет The National Interest

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН заявил, что основное преимущество Су-57 — это сверхманёвренность, которая не поможет в современных условиях.

«Чем Су-57 лучше? Это сверхманёвренность. Но для истребителей пятого поколения, это не является основным фактором, который определяет исход воздушного боя. Для истребителей пятого поколения одним из ключевых признаков является заметность. Ещё это сверхзвуковая крейсерская скорость, полное комплексирование всех бортовых систем. Комплекс этих параметров позволяет вести дальний бой (подразумевается, что увидел на радаре за 150-200 километров, пустил ракету и забыл). В этом плане высокая маневренность — это вообще ни о чём. Это всё замечательно, хорошо смотрится на авиашоу, но фактически, с 70-х годов не было ни одного случая, когда в реальной боевой обстановке самолёты сошлись на тот самый воздушный бой», — подчеркнул эксперт.

«30 минут — и он над Америкой». Эксперт назвал понтами перелет Ту-160 в Арктику По словам Вадима Лукашевича, Су-57 ещё предстоит модернизировать.

«Нам нужно довести бортовой комплекс до ума. Мы должны на него поставить те двигатели, которые обеспечат нужные характеристики на сверхзвуковой скорости (высокая экономичность на крейсерском режиме) и тогда мы будем на одной уровне с американскими истребителями пятого поколения. У китайцев же толком нет двигателя, поэтому до вопроса заметности ещё дойти надо. Я бы не стал говорить, что наш истребитель хуже или лучше всех. Машина находится в самом начале жизненного цикла, сейчас её будут осваивать войска, потом будут какие-то модернизации по учёту замечаний, будет подходить постепенно новое оборудование», — отметил экс-конструктор ОКБ «Сухой».

В то же время Вадим Лукашевич заявил, что о проблемах скрытности Су-57 пока сложно говорить, так как его основные характеристики ещё засекречены.

«Претензии к нашему самолёту с точки зрения малозаметности (технологии stells) звучат не первый раз. Первыми об этом заговорили индусы, которые вышли из программы по созданию истребителя пятого поколения на базе нашего Су-57. Здесь есть большие вопросы по заметности, но чтобы на них отвечать, надо знать непосредственно технические характеристики, которые секретные. Что касается китайцев, там тоже открыт вопрос по заметности. Никто, кроме китайцев, о том, что у них малая заметность, пока никто не говорит», — заключил Лукашевич.