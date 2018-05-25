В Израиле рассказали об опасности ракетной программы Ирана для России 

Иранская ракетная программа угрожает России и странам Европы. Об этом заявил министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин, передает РИА Новости.
"Когда Иран сегодня разрабатывает баллистические ракеты, то речь идёт о ракетах, которые могут достигать и Москвы, не только Тель-Авива. Сегодня Иран создаёт ракеты, способные достичь практически любой точки в Европе и многих точек на территории России", — отметил Элькин в кулуарах ПМЭФ-2018.
По его словам, вряд ли кто-то заинтересован в том, чтобы «страна, в которой правят религиозные исламские фанатики, получила в свои руки такие ракетные возможности, не говоря уже, в перспективе, и ядерные боеголовки на эти ракеты».