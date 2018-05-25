15 секунд на уничтожение: расчеты ПЗРК прошли новый этап всеармейского конкурса «Чистое небо»

Полсотни мишеней, имитирующих самолеты противника, сбили участники конкурса.

Полсотни самолетов условного противника сбиты над Азовским морем. Расчеты ПЗРК провели запуски ракет по мишеням на одном из этапов всеармейского конкурса «Чистое небо».

Вражеские самолеты имитируют управляемые ракеты комплекса «Стрела-10». Ракеты-мишени запускают с интервалом в 30 секунд на удалении 10 километров от расчетов ПЗРК. Для обнаружения, опознания и уничтожения у стрелков всего 15 секунд.

В соревновании участвует 9 команд, каждая из которых должна поразить 6 мишеней. Лучшие из лучших защитят часть страны на международном этапе всеармейских игр.