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Поисковики нашли советский истребитель, упавший в 1945 году в лесу Приморья
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Поисковики нашли советский истребитель, упавший в 1945 году в лесу Приморья 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Ольгинском района Приморского края поисковики из Приморского общественного регионального поискового объединения «Авиапоиск» нашли упавший в 1945 году истребитель ЛаГГ-3. Об этом сообщил сайт tvzvezda.ru.
На месте крушения истребителя нашли искореженные обломки судна и личные вещи летчика, лейтенанта Степана Голика. Специалисты в результате архивной работы установили, что истребитель упал 28 июня 1945 года.
На месте гибели летчика установили памятную табличку.
В Приморском крае прошла двухнедельная российско‐американская экспедиция, в ходе которой были найдены три самолета советской армии американского производства.
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