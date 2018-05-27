Поисковики нашли советский истребитель, упавший в 1945 году в лесу Приморья

В Ольгинском района Приморского края поисковики из Приморского общественного регионального поискового объединения «Авиапоиск» нашли упавший в 1945 году истребитель ЛаГГ-3. Об этом сообщил сайт tvzvezda.ru.

На месте крушения истребителя нашли искореженные обломки судна и личные вещи летчика, лейтенанта Степана Голика. Специалисты в результате архивной работы установили, что истребитель упал 28 июня 1945 года.

На месте гибели летчика установили памятную табличку.

В Приморском крае прошла двухнедельная российско‐американская экспедиция, в ходе которой были найдены три самолета советской армии американского производства.