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«Калашников» начал продвигать продукцию на новых рынках после введения санкций США
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«Калашников» начал продвигать продукцию на новых рынках после введения санкций США 

Rambler News Service 37 минут назад
Концерн «Калашников» начал наращивать свое присутствие на мировом рынке стрелкового оружия после введения санкций США, сообщил журналистам глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«На сегодняшний день у нас объем рынка стрелкового оружия, который занял «Калашников», значительно вырос по сравнению с тем, что было до ввода санкций, потому что началось активное продвижение продукции в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому я не вижу особых проблем (в связи с санкциями США. — RNS)», — сказал Чемезов.
Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.
Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 27 стран. Концерн продает продукцию под тремя оружейными брендами: «Калашников» — боевое и гражданское оружие, Baikal — охотничье и гражданское оружие, Izhmash — спортивное оружие. Новыми направлениями деятельности концерна являютсядистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катера специального назначения.
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