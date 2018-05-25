«Калашников» начал продвигать продукцию на новых рынках после введения санкций США

«На сегодняшний день у нас объем рынка стрелкового оружия, который занял «Калашников», значительно вырос по сравнению с тем, что было до ввода санкций, потому что началось активное продвижение продукции в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Поэтому я не вижу особых проблем (в связи с санкциями США. — RNS)», — сказал Чемезов.

Концерн «Калашников» является крупнейшим российским производителем боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

Продукция «Калашникова» поставляется более чем в 27 стран. Концерн продает продукцию под тремя оружейными брендами: «Калашников» — боевое и гражданское оружие, Baikal — охотничье и гражданское оружие, Izhmash — спортивное оружие. Новыми направлениями деятельности концерна являютсядистанционно-управляемые боевые модули, беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катера специального назначения.