Любимые «Томагавки» Трампа улетят на Украину

ВМС США решили отказаться от дальнейшей эксплуатации знаменитых крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на интернет-журнал Defense One.

Американское издание обращает внимание на проект бюджета военного ведомства США на 2019 год, из которого следует, что Пентагон собирается постепенно начать избавляться от дозвуковых «Томагавков». Поскольку новейшие средства ПВО, ПРО и РЭБ значительно снижают их эффективность, и они уже не отвечают требованиям ведения современной войны.

Теперь, как отмечает Defense One, в США работают над крылатыми ракетами нового поколения — противокорабельной ракетой AGM-158C LRASM и ракетой NGLAW, предназначенной для поражения наземных целей. Разработчикам поручено научить их действовать во «враждебной» среде даже в условиях активного «глушения» противником всевозможных каналов связи, а также применения различных средств противодействия. Однако на вооружение американской армии эти ракеты, скорей всего, поступят не раньше 2030 года.

Как же так? Зачем тогда преждевременно снимать с производства проверенные в деле «Томагавки»?

Ведь они не просто «новые, умные и красивые», как сказал о них Трамп, прежде чем в компании французов и англичан вероломно ударить по Сирии 14 апреля. По сути, эти ракеты являются визитной карточкой армии США последние 35 лет…

Можно было бы предположить, что разочарование Пентагона связано с той самой апрельской атакой, в ходе которой США и их союзники решили «наказать режим Асада», руководствуясь сфабрикованной ложью «Белых касок» о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия в Думе

По данным Минобороны РФ, сирийским ПВО тогда удалось перехватить 71 ракету коалиции, а две не разорвавшиеся сирийская сторона передала российским военным для изучения. Позже в здании Генштаба Москве все эти трофеи были представлены на специальном брифинге — их можно было увидеть и потрогать.

Тем не менее, американцы упорно продолжают настаивать на том, что все 105 ракет, выпущенные по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР, поразили заданные цели.

Но если «Томагавки», действительно, такие эффективные, как заявляют представители Пентагона, то почему они больше не хотят тратить на них деньги?

— Дело в том, что в Сирии эффективность боевого применения «Томагавков» при использовании против них современных систем противоэлектронной борьбы и войсковой системы противовоздушной обороны оказалась достаточно низкой, — комментирует ситуацию замдиректора Института стран СНГ , эксперт по региональным вооруженным конфликтам Владимир Евсеев . — Публично американцы, конечно, этого не признают. Но вполне вероятно, что в этих условиях вместо «Томагавков» будет создана какая-то другая ракета.

В любом случае, если «Томагавки» снимают с производства и перестают закупать, то надо хотя бы расстрелять то, что есть, чтобы использовать их в рамках тех сроков эксплуатации, которые имеются. То есть, отказ от закупок вовсе не означает, что эти ракеты не будут применять. Просто «Томагавков» достаточно много накоплено.

«СП»: — А есть какие-то цифры по этим запасам?

— Трудно сказать. Речь может идти примерно о десяти тысячах крылатых ракет.

Эти ракеты все равно придется либо утилизировать, либо отстреливать. Отстреливать просто проще. А параллельно будет происходить замена их на более современную ракету, которая сейчас создается. И она будет более устойчива к системам радиоэлектронной борьбы.

«СП»: — Вопрос еще, где устаревшие «Томагавки» американцы будут отстреливать? Украина , например, может получить их в подарок от Пентагона после «Джавелинов»?

— В принципе, все возможно. Другое дело, что это оружие недостаточно эффективное, поэтому американцы и хотят его поменять. Но Киев, как известно, хочет иметь хоть что-то, чем вообще ничего. Поэтому полностью исключать поставки «Томагавков» на Украину, конечно, нельзя.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем, военный эксперт Александр Жилин считает, что дело не в том, как эти ракеты себя показали в Сирии:

— Называя эти ракеты «хорошими и умными», американский президент, будучи бизнесменом, безусловно, делал рекламу своим «Томагавкам». И вот почему…

Трамп приступил к глубокой модернизации армии США с переводом ее на принципиально новые виды вооружений с использованием принципиально новых физических свойств. Соответственно, все, что у них сегодня есть, надо кому-то впарить. Кому? Партнерам по НАТО , естественно — всяким прибалтам, полякам и другим странам-сателлитам, которые обязаны будут взять это на вооружение, заплатить деньги и облегчить нагрузку на военный бюджет США.

Хотя этот бюджет просто колоссальный — почти 700 млрд долларов.

Поэтому речь не о том, что где-то разово эти «Томагавки» были неэффективны. Нет. Американцы не афишируют, но процесс перевооружения, действительно, идет. Он очень и очень серьезный.

И мы ведь неслучайно продемонстрировали ряд своих новых вооружений. Мы показали им, что стопроцентного преимущества все равно не будет. Чтобы там никто не испытывал иллюзий.

Но гонка вооружений идет. Она не такая как в советские времена, но она идет. И сегодня эта гонка не в количестве, а исключительно в качестве.

Мы видели, как наши вооружённые силы применяли неядерное оружие в Сирии против террористов. Эффективность неядерных боеприпасов равна фактически эффективности применения ядерных боеприпасов — за счет высокой точности.

«СП»: — Но «Томагавки» тоже весьма дороги — одна ракета стоит где-то полмиллиона долларов. Кто их купит за такие деньги?

— Да все практически натовские ребята на американских боеприпасах сидят. Их просто будут принуждать. Там же нет конкуренции на этом рынке.

Но дело даже не в этом. Гораздо трагичнее другое… Они развяжут где-то войну…

Я не имею в виду Украину. Хотя, если Киев получит «Томагавки», чего я вовсе не исключаю, то это будет «большой привет» Европе. Это равносильно тому, что обезьяне дать не одну гранату, а целый ящик.

Но речь в данном случае не об Украине. Все говорит о том, что США готовятся к сокрушительному удару по Ирану

Если вы посмотрите на всю историю, то увидите, что американцы никогда не утилизировали боеприпасы так, как мы — затрачивая за все это большие деньги, подвергая опасности бригады, которые этим занимаются. Американцы сразу затевали войну. И получали двойную выгоду.

Вот и все… Они так утилизируют — через войны, через убийства гражданских людей, мирных жителей. Поэтому я боюсь, что на сей раз, они тоже затеют что-то подобное.

«СП»: — То есть, это тревожная информация?

— Очень тревожная. Если подняться чуть-чуть над проблемой. Ведь дело не в том, что они решили отказаться от «Томагавков». Дело в принципах, как они все это организовывают.

Ливия, Ведь если они развязывают войну, их никогда не волнуют последствия. Ирак Афганистан … Посмотрите, что они там натворили…

Поэтому если что-то, не дай Бог, случится с Ираном, замес на Ближнем Востоке будет такой, что мало не покажется никому. Придется Израиль переселять срочно.

Из досье «СП»

Tomahawk — семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет большой дальности стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Были приняты на вооружение ВС США в 1983 году. Могут оснащаться боевой головкой различных типов, в том числе, и ядерной. После запуска летят на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.