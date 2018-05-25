Россия и Финляндия начнут совместное тестирование беспилотных автомобилей

Меморандум о сотрудничестве предполагает проведение испытаний «умного» транспорта, включая тестирование беспилотных автомобилей, создание и внедрение новых дорожных сервисов, а также разработку навигационных карт высокого разрешения и высокоточное позиционирование. В частности, предлагается начать тестирование технологий связи V2X, посредством которых автомобили смогут взаимодействовать друг с другом, пешеходами, окружающей средой и объектами инфраструктуры.

"Подписанное соглашение имеет огромный потенциал на международном рынке. Проведение трансграничных испытаний автомобильных сервисов, использующих технологии V2X, будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, снижению заторов, внедрению коммерческих сервисов, а также безопасному движению автомобилей с высокой степенью автоматизации", — отметил Кельбах.

Глава «Автодора» добавил, что в рамках подписанного меморандума будет создана международная рабочая группа, работающая в основном в режиме удаленного доступа, для развития технологий и сервисов для подключенных автомобилей, машин с высокой степенью автоматизации функции управления и беспилотных транспортных средств.

"По данным нашей дорожной карты НТИ «Автонет», принятой правительством РФ , отсутствие внедрения систем связи V2X на дорогах общего пользования является одним из основных технологических барьеров, который ограничивает внедрение сервисов, предназначенных для повышения безопасности дорожного движения, повышения эффективности управления дорожным движением и повышения эффективности перевозок", — сообщил, в свою очередь, Гурко.

По его словам, эти технологии позволят обеспечить связь между автомобилями на перекрестках с плохой видимостью, уведомлять о неисправностях, предоставлять дорожную и другую информацию. Также автомобили смогут обмениваться друг с другом координатами и значениями скоростей, чтобы избегать заторов. В рамках сотрудничества стороны намерены привлекать российские, финские и другие международные компании, обладающие компетенциями, инфраструктурными и технологическими решениями.

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