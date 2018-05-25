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Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500
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Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия успешно провела секретные испытания системы ПВО новейшего поколения С-500, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.
Телеканал передает, что С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 километра, что почти на 80 километров больше, чем во время предыдущих известных тестов.
"Россия утверждает, что зенитно-ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35. С-500 расширит возможности Кремля в нанесении точных ударов по нескольким целям", — отмечает CNBC.
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и может сбивать баллистические ракеты. Кроме того, С-500 способна перехватывать объекты в ближнем космосе (почти сто километров от поверхности Земли).
Первого марта президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире.
Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии. Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.
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