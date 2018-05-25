Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье обследовала три места падения боевых самолётов

Размещение, доставку участников экспедиции к месту работ и их проживание в полевом лагере обеспечивали структуры Восточного военного округа, а также подразделения Военной полиции Владивостокского гарнизона.

Во Владивостоке на базе Дома офицеров Тихоокеанского флота состоялись технические переговоры рабочей группы по холодной войне в рамках российско-американской Комиссии по военнопленным и пропавшим без вести. В ходе переговоров были подведены итоги совместной российско-американской поисковой экспедиции по установлению мест предполагаемого падения в разные годы американских самолётов в Приморье и обсуждались планы перспективного двустороннего сотрудничества.

В составе российской стороны Комиссии в переговорах принял участие начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества генерал-майор Владимир Попов.

В соответствие с планом международного военного сотрудничества Министерства обороны России совместная российско-американская поисковая экспедиция по установлению мест предполагаемого падения американских самолётов работала в Приморье в период с 12 по 25 мая. В поисковых мероприятиях принимали участие специалисты агентства по учёту потерь и пропавших без вести Министерства обороны США и ученые-археологи и антропологи Питтсбургского университета. Также к поисковым работам были привлечены участники общественного регионального поискового объединения «Авиапоиск».

Ученые и военные специалисты под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолёт PBN-1 «Каталина» отдельного морского разведывательного авиаполка Тихоокеанского флота, провели исследовательские работы еще на трех точках в Арсеньеве и в Шкотовском районе Приморского края. С применением специального оборудования проведен осмотр мест падения самолётов, обследована прилегающая территория, выполнено бурение шурфов в местах предполагаемого нахождения обломков.

Размещение, доставку участников экспедиции к месту работ и их проживание в полевом лагере обеспечивали структуры Восточного военного округа, а также подразделения Военной полиции Владивостокского гарнизона.

Руководитель первой совместной экспедиции заместитель начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества полковник Андрей Таранов отметил, что все задачи, намеченные сторонами на период совместной работы полностью выполнены. «Мы определили все места и объекты, которые должны были определить. Есть интересные находки, которые требуют исследования и анализа. Нами найдены места падения трёх самолётов американского производства, которые, хотя и построены в США, но оказались нашими самолётами, с известной историей, что подтверждают многочисленные найденные на месте падения артефакты. Есть у нас данные и по экипажам. Погибшие летчики захоронены с воинскими почестями уже давно. В одном из труднодоступных мест края, в месте падения самолёта нами установлена памятная табличка с именами советских летчиков», — пояснил он.

Полковник Андрей Таранов отметил, что двустороннее сотрудничество осуществляется на высоком уровне. По его словам, российской стороне в рамках работы Комиссии предоставлен доступ к американским архивам, вывезенным в свое время с оккупированных Германией территорий, где содержаться данные о советских военнопленных, численностью от 800.0 тыс. до 1 миллиона человек, многие из которых считаются пропавшими без вести, что позволяет вести работу по установлению судеб советских военнослужащих.

Руководитель экспедиции также отметил, что совместная работа российских и американских поисковиков будет продолжена. Уже осенью текущего года российские поисковики отправятся в Северную Каролину, где обследуют место падения одного из боевых самолётов.