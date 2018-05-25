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Российско-американская экспедиция исследовала в Приморье места падения советских самолетов
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Российско-американская экспедиция исследовала в Приморье места падения советских самолетов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /ТАСС/. Совместная российско-американская поисковая экспедиция в Приморье обследовала три места падения боевых самолётов, поставлявшихся по ленд-лизу из США, и подтвердила их принадлежность к СССР. Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.
"Совместная российско-американская поисковая экспедиция по установлению мест предполагаемого падения американских самолётов работала в Приморье в период с 12 по 25 мая. Ученые и военные специалисты под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолёт PBN-1 «Каталина» провели исследовательские работы еще на трех точках в Арсеньеве и в Шкотовском районе Приморского края", — сообщил Воскресенский.
По его словам, специалисты осмотрели места падения самолётов, обследовали прилегающую территорию, пробурили шурфы в местах предполагаемого нахождения обломков. Руководитель экспедиции заместитель начальника управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества полковник Андрей Таранов отметил, что все намеченные задачи полностью выполнены.
"Нами найдены места падения трёх самолётов американского производства, которые, хотя и построены в США, но оказались нашими самолётами, с известной историей, что подтверждают многочисленные найденные на месте падения артефакты. Есть у нас данные и по экипажам. Погибшие летчики захоронены с воинскими почестями уже давно. В одном из труднодоступных мест края, в месте падения самолёта нами установлена памятная табличка с именами советских летчиков", — передает слова Таранова представитель ТОФ.
Руководитель экспедиции также отметил, что российской стороне в рамках работы комиссии предоставлен доступ к американским архивам, вывезенным в свое время с оккупированных Германией территорий. В них содержаться данные о советских военнопленных, численностью от 800 тыс. до 1 млн человек, многие из которых считаются пропавшими без вести, что позволяет вести работу по установлению судеб советских военнослужащих.
По словам Таранова, совместная работа российских и американских поисковиков продолжится. Уже осенью текущего года российские поисковики отправятся в Северную Каролину, где обследуют место падения одного из боевых самолётов.
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