США начали реализовывать угрозы в адрес Турции из-за покупки С-400

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, бюджет не позволяет главе Пентагона одобрить поставку Турции американского оружия без специального доклада о покупке Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Как указано в документе, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава Пентагона и госсекретарь должны направить профильным комитетам Конгресса доклад «о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция», передает ТАСС

В докладе должна быть приведена оценка возможной покупки правительством Турции системы С-400 у России и потенциального влияния такой сделки на двусторонние американо-турецкие отношения.

Кроме того, должно быть указано, как покупка С-400 скажется на совместном с Турцией использовании истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook и другой техники. «Министр обороны не может предпринимать никаких действий для осуществления зарубежной продажи крупной военной техники, требующей уведомления Конгресса,

Республике Турция до тех пор, пока министр не представит доклад соответствующим комитетам», — указано в законопроекте. В пояснительной записке к сенатской версии проекта оборонного бюджета указано, что в него включена поправка о запрете на продажу Анкаре истребителей F-35А из-за задержания Анкарой американского священника Эндрю Брансона . По прогнозам экспертов, в окончательную версию войдет призыв к администрации США ввести против Турции санкции в случае закупки С-400. Итоговая формулировка будет выработана после того, как Сенат и Палата представителей Конгресса согласуют свои версии.

Напомним, 20 мая американский конгрессмен Дэвид Чичиллине разработал законопроект, который запрещает продажу самолетов F-35 Турции; разрешена она будет только в случае отказа Анкары от шагов, которые «разрушают взаимодействие с НАТО и нарушают общую безопасность стран — членов альянса».

Законопроект может быть связан в первую очередь с покупкой Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, что по версии НАТО равносильно размещению «глаз Москвы » на территории альянса. В альянсе считают, что благодаря С-400 Россия сможет получить информацию о F-35, которые поставят в Турцию.