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СМИ: США могут запретить поставки оружия в Турцию из-за закупок С-400
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СМИ: США могут запретить поставки оружия в Турцию из-за закупок С-400 

Ридус 36 минут назад
В Конгрессе США исполнились решимости запретить поставки Турции американского оружия в случае совершения сделки по покупке российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
«Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министр обороны не может одобрить поставку американского вооружения в Турцию без специального доклада о покупке Анкарой зенитных комплексов С-400 российского производства», — пишет газета «Известия».
Из законопроекта следует, что закупка С-400 станет чертой, переход через которую повлечет пересмотр союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, конгрессмены требуют объяснить им, как развертывание в Турции российских ЗРК отразитсяся на использовании тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook, истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot и другой военной техники, которая находится в распоряжении Турции как страны-члена НАТО.
Ожидается, что российские С-400 будут поставлены в республику 29 июля 2019 года.
Как сообщал «Ридус», власти США уже давно тревожит интерес их союзников к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Осенью 2017 года об этом прямо заявляла официальный представитель Пентагона Мишель Балданза, комментируя информацию о том, что не только Турция, но и Саудовская Аравия рассматривает такую возможность.
По мнению наблюдателей, США давят на Анкару, чтобы она не покупала С-400, так как пытаются заставить турецкие власти приобретать их собственную продукцию.
Ридус: последние новости
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