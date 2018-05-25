СМИ: США могут запретить поставки оружия в Турцию из-за закупок С-400

Конгрессе США исполнились решимости запретить поставки Турции американского оружия в случае совершения сделки по покупке российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

«Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, согласно которому министр обороны не может одобрить поставку американского вооружения в Турцию без специального доклада о покупке Анкарой зенитных комплексов С-400 российского производства», — пишет газета «Известия»

Из законопроекта следует, что закупка С-400 станет чертой, переход через которую повлечет пересмотр союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, конгрессмены требуют объяснить им, как развертывание в Турции российских ЗРК отразитсяся на использовании тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook, истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot и другой военной техники, которая находится в распоряжении Турции как страны-члена НАТО

Ожидается, что российские С-400 будут поставлены в республику 29 июля 2019 года.

Как сообщал «Ридус», власти США уже давно тревожит интерес их союзников к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Осенью 2017 года об этом прямо заявляла официальный представитель Пентагона Мишель Балданза, комментируя информацию о том, что не только Турция, но и Саудовская Аравия рассматривает такую возможность.

По мнению наблюдателей, США давят на Анкару, чтобы она не покупала С-400, так как пытаются заставить турецкие власти приобретать их собственную продукцию.