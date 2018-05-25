Истребители ЮВО перехватили на Кубани «нарушителя» воздушного пространства России

При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты провели в воздухе свыше 400 минут.

Более 20 летчиков смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России с ведением маневренного воздушного боя в составе звеньев в небе над Кубанью.

Экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ были подняты в воздух для перехвата воздушных целей в составе пар. После перегруппировки в звенья пилоты отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия с выполнением фигур высшего пилотажа.

Упражнения выполнялись как над сушей, так и над водной поверхностью. Летчики отрабатывали задачи, действуя одиночно, в составе пар, звеньев и групп.

В составе пар летчики выполнили развороты на форсаже и боевые виражи, а также элементы высшего пилотажа: «бочка», «горка», «клин», «петля Нестерова». Специальные упражнения пилоты совершали на сверхмалых высотах и на высотах до пяти тысяч метров.

При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты провели в воздухе свыше 400 минут.