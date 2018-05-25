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Мексика не намерена вести переговоры по NAFTA под давлением
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Мексика не намерена вести переговоры по NAFTA под давлением 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 25 мая. /ТАСС/. Мексика не станет вести переговоры о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) под давлением. Об этом заявил в четверг официальный представитель правительства латиноамериканской страны Эдуардо Санчес, сообщил телеканал Televisa.
В среду министерство торговли США объявило о начале расследования с целью определить, создают ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Перед этим газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность введения 25%-х пошлин на поставляемые в США автомобили. Такое развитие событий весьма нежелательно для Мексики, которая только в прошлом году отправила в США более 2,3 млн автомобилей.
"Мексика не будет вести переговоры, построенные на давлении, Мексика четко понимает, что ее устраивает, а что нет, мы не будем торопиться", — сказал Санчес. Он отметил, что необходимо прийти к соглашению, которое «было бы на самом деле выгодно» латиноамериканской стране.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за него его страна потеряла более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. Соответствующие переговоры продолжаются с августа 2017 года между представителями США, Канады и Мексики.
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