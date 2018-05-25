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Мадуро обвинил США в подготовке военного переворота в Венесуэле
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Мадуро обвинил США в подготовке военного переворота в Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что власти США хотят «уничтожить Боливарианскую революцию» и запланировали устроить военный переворот, передает телеканал Globovision.
"Они (власти США — ред.) запланировали устроить военный переворот в Венесуэле", — приводит телеканал слова Мадуро.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Позднее США заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы в ответ на аналогичные действия Каракаса.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019–2025 годов.
Выборы в Национальное учредительное собрание состоялись в июле 2017 года. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти выборы прошли на фоне массовых протестов, которые унесли жизни более 120 человек.
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