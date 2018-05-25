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Мадуро обвинил США в намерении устроить военный переворот в Венесуэле
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Мадуро обвинил США в намерении устроить военный переворот в Венесуэле 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 25 мая. Представители руководства США намерены покончить с Боливарианской революцией в Венесуэле с помощью военного переворота. Такое мнение высказал в четверг президент южноамериканской страны Николас Мадуро, сообщил сайт телеканала Globovision.
"Они планируют устроить военный переворот в Венесуэле", — сказал глава государства. В то же время он отметил, что вооруженные силы страны соблюдают «субординацию и дисциплину», и предупредил, что никому не стоит пытаться разрушить «священное единство» в рядах военнослужащих.
США ввели против Венесуэлы новые санкции после выборов 20 мая, на которых Мадуро был переизбран
Президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и находящимся в Соединенных Штатах лицам проведение транзакций, связанных с приобретением долговых обязательств правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность.
Во вторник Каракас объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. Вместе с ним должен будет уехать руководитель политического отдела посольства Брайан Наранхо. Мадуро обвинил их в участии в «военном заговоре» против властей Венесуэлы.
В среду Соединенные Штаты объявили персонами нон грата поверенного в делах Венесуэлы в США и заместителя генконсула Венесуэлы в Хьюстоне и отвели им 48 часов на то, чтобы покинуть американскую территорию.
ТАСС: последние новости
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