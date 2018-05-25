Ещё
Минобороны Британии решило оправдать расходы «российской угрозой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны Британии решило оправдать расходы «российской угрозой» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В связи с «возрождением России» британские ВМС необходимо модернизировать, заявил глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон.
По его словам, активность российских субмарин в Северной Атлантике возросла в 10 раз, а ВМС в 2017 году 33 раза «реагировали» на «приближение российского военного корабля к британским территориальным водам» (в 2010 году был только один такой случай).
Уильямсон усмотрел в этом «рост агрессии и уверенности России в собственных силах». Он считает, что Великобритания «должна обеспечить достаточную поддержку» своим ВМС, «дать им все необходимые инструменты для сохранения безопасности» королевства, передает РИА «Новости».
Напомним, русофобия Уильямсона стала предметом шуток. В апреле он объявил об увеличении расходов на оборону из-за России.
При этом способности британского флота действительно вызывают сомнения. Так, в феврале ВМС Великобритании подверглись критике из-за того, что российские военные корабли, проходившие через Ла-Манш, сопровождались только вертолетом и патрульным кораблем.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Разведка США узнала об установленном ЗРС С-500 рекорде В Швеции приняли закон об обязательном согласии на секс Сбербанк пригласил на ПМЭФ индийского мистика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе691
Британия предрекла России военное бессилие89
Один из захваченных в Москве заложников погиб130
Что случилось с Веркой Сердючкой140
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль247
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение