Два самолета Ан-148 пополнили авиапарк Южного военного округа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. / ТАСС /. Новые пассажирские самолеты Ан-148 поступили в одну из частей военно-транспортной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Два современных пассажирских самолета Ан-148 поступили в воинскую часть военно-транспортной авиации Южного военного округа. Экипажи приступили к выполнению плановых полетов на новой технике", — отметил Астафьев.

Он дополнил, что пассажирские самолеты будут применяться для перевозки оперативных и рабочих групп командования округа в зоне ответственности ЮВО во время проведения различных учений и тренировок, а также групп личного состава уже в июне, с начала наступающего летнего периода обучения.

Астафьев уточнил, что поступившие турбовинтовые ближнемагистральные Ан-148 способны совершать перелеты на расстояния до 4,4 тыс. км и вмещают по 75 пассажирских кресел.

Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку от 68 до 85 пассажиров. В зависимости от модификации Ан-148-100 может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от двух до 5 тыс. км с крейсерской скоростью 800-870 км/час.