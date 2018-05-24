Ещё
Разведка США узнала об установленном ЗРС С-500 рекорде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разведка США узнала об установленном ЗРС С-500 рекорде 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская зенитно-ракетная система нового поколения С-500 смогла поразить цель на рекордной для ПВО дистанции, сообщают источники в американской разведке.
О том, где и когда проходило испытание, не сообщается. Но источники CNBS заявили, что цель, которую удалось поразить С-500, находилась на расстоянии более 480 км. Это на 80 км дальше, чем прежние рекордные показатели, передает РИА «Новости».
В 2016 году газета ВЗГЛЯД сообщала о возможностях перспективного российского ЗРК С-500 («Прометей»), который должен прийти на смену системам С-300 и С-400.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ПВО Сирии отразила удар по военному аэродрому в Хомсе США потребует от Европы ужесточения санкций против России Инспектор ДПС устроил ДТП со смертельным исходом в Ялте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе502
Один из захваченных в Москве заложников погиб118
Что случилось с Веркой Сердючкой134
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль229
Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке47
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение