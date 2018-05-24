Разведка США узнала об установленном ЗРС С-500 рекорде

Российская зенитно-ракетная система нового поколения С-500 смогла поразить цель на рекордной для ПВО дистанции, сообщают источники в американской разведке.

О том, где и когда проходило испытание, не сообщается. Но источники CNBS заявили, что цель, которую удалось поразить С-500, находилась на расстоянии более 480 км. Это на 80 км дальше, чем прежние рекордные показатели, передает РИА «Новости»