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Американцев поразила дальность российской ПВО — 480 км
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Американцев поразила дальность российской ПВО — 480 км 

Вести.Ru 43 минуты назад
Российская зенитно-ракетная система нового поколения С-500 во время испытаний поразила цель на рекордной дистанции для средств противовоздушной обороны — более 480 километров.
Это на 80 км превышает данные показатели, когда-либо продемонстрированные на испытаниях, ​ сообщает американский телеканал CNBS. Дата и место испытаний неизвестны.
С-500 — новое поколение зенитных ракетных систем «земля-воздух», способное поражать разные типы ракет, самолеты, вертолеты и другие воздушные цели. Она одновременно может уничтожить до десяти баллистических сверхзвуковых целей. Радиус поражения у системы — 600 километров
По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении комплекс С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3, передает РИА Новости.
По данным СМИ, С-500 планируется объединить с единственной в России системой противоракетной обороны А-135 «Амур», стоящей на защите Москвы и части центрального региона страны.
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