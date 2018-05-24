Срочно: Сирийская авиабаза в центре страны подверглась ракетному обстрелу

Дамаск , 24 мая / Синьхуа / — Сирийская авиабаза в центральной

части страны подверглась ракетному обстрелу, но силы

противовоздушной обороны предотвратили его. Об этом сообщило