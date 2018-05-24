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Срочно: Сирийская авиабаза в центре страны подверглась ракетному обстрелу
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Срочно: Сирийская авиабаза в центре страны подверглась ракетному обстрелу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дамаск, 24 мая /Синьхуа/ — Сирийская авиабаза в центральной
части страны подверглась ракетному обстрелу, но силы
противовоздушной обороны предотвратили его. Об этом сообщило
государственное информагентство САНА. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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