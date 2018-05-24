СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе

ТАСС , 24 мая. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили в четверг ракетный удар по военному аэродрому Эд-Дабаа в провинции Хомс . Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.

По данным его военного источника, аэродром подвергся ракетному обстрелу, однако снаряды были сбиты, не достигнув целей. Агентство не уточняет, есть ли в результате обстрела жертвы, разрушения.

Как передает телеканал Al Arabiya, в общей сложности по аэродрому было выпущено четыре ракеты.