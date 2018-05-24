Ещё
СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 24 мая. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили в четверг ракетный удар по военному аэродрому Эд-Дабаа в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.
По данным его военного источника, аэродром подвергся ракетному обстрелу, однако снаряды были сбиты, не достигнув целей. Агентство не уточняет, есть ли в результате обстрела жертвы, разрушения.
Как передает телеканал Al Arabiya, в общей сложности по аэродрому было выпущено четыре ракеты.
О том, кто стоит за атакой на военный объект, информации нет. При этом представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил ТАСС, что Соединенные Штаты или международная контртеррористическая коалиция во главе с Вашингтоном непричастны к ракетному удару.
ТАСС: последние новости
В Вологодской области планируют построить фабрику по производству чая за 265 млн рублей Ростех и "Сириус" будут готовить кадры в области диверсификации производства в сфере ОПК Железнодорожную ветку в ОЭЗ "Калуга" планируют построить за 800 млн рублей
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Один из захваченных в Москве заложников погиб47
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль215
Что случилось с Веркой Сердючкой121
Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке31
Новые пенсии, трагедия на Кубани и другие события дня47
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение