СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе 

ТАСС, 24 мая. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили в четверг ракетный удар по военному аэродрому Эд-Дабаа в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA.
По данным его военного источника, аэродром подвергся ракетному обстрелу, однако снаряды были сбиты, не достигнув целей. Агентство не уточняет, есть ли в результате обстрела жертвы, разрушения.
Как передает телеканал Al Arabiya, в общей сложности по аэродрому было выпущено четыре ракеты.
О том, кто стоит за атакой на военный объект, информации нет. При этом представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил ТАСС, что Соединенные Штаты или международная контртеррористическая коалиция во главе с Вашингтоном непричастны к ракетному удару.