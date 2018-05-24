Ещё
Сирия: боевики атаковали электростанцию в провинции Хама
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирия: боевики атаковали электростанцию в провинции Хама 

Федеральное агентство новостей 2 часа назад
Дамаск, 24 мая. Боевики нанесли ракетный удар по электростанции «Мухарди» на севере провинции Хама Сирийской Республики. Об этом сообщает SANA.
Агентство уточняет, что в результате атаки электростанция вышла из строя. По предварительным данным, при атаке никто не пострадал. Однако нанесен существенный материальный ущерб.
SANA отмечает, что профильные службы уже приступили к выполнению ремонтных работ. Им поставлена задача максимально оперативно восстановить подачу электроэнергии.
Следует отметить также, что «Мухарди» является одной из важнейших электростанций в Сирии. Террористы атаковали ее неоднократно.
Ранее сообщалось, что боевики провели минометный обстрел в городе Алеппо одноименной провинции Сирии. В результате пострадали два мирных жителя. Сирийские правительственные войска открыли ответный огонь.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство новостей: последние новости
МО РФ указало на обработанные «доказательства» из соцсетей в выводах следствия по MH17 Сирия: Пентагон заявил о непричастности США и коалиции к ракетным ударам по аэродрому в Хомсе Никто не кричал: очевидец рассказал об устроенном пьяным гаишником смертельном ДТП в Ялте
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе502
Один из захваченных в Москве заложников погиб118
Что случилось с Веркой Сердючкой134
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль229
Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке47
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение