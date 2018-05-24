Сирия: боевики атаковали электростанцию в провинции Хама

Дамаск , 24 мая. Боевики нанесли ракетный удар по электростанции «Мухарди» на севере провинции Хама Сирийской Республики. Об этом сообщает SANA.

Агентство уточняет, что в результате атаки электростанция вышла из строя. По предварительным данным, при атаке никто не пострадал. Однако нанесен существенный материальный ущерб.

SANA отмечает, что профильные службы уже приступили к выполнению ремонтных работ. Им поставлена задача максимально оперативно восстановить подачу электроэнергии.

Следует отметить также, что «Мухарди» является одной из важнейших электростанций в Сирии . Террористы атаковали ее неоднократно.

Ранее сообщалось, что боевики провели минометный обстрел в городе Алеппо одноименной провинции Сирии. В результате пострадали два мирных жителя. Сирийские правительственные войска открыли ответный огонь.

Это неполный текст новости