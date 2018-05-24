В США раскритиковали F-35C

Американский малозаметный истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35C Lightning II обладает ограниченной дальностью полета, а использование самолета-заправщика делает его видимым на радарах противника, говорится в отчете Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США . На документ обратило внимание ArsTechnica.

Издание отмечает, что хотя заявленная дальность F-35C Lightning II составляет примерно 2200 километров, что на 10 процентов больше, чем у McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, большинство задач требуют, чтобы истребитель пятого поколения запускался с авианосцев, расположенных достаточно близко к берегу.

Кроме того, F-35C Lightning II пострадал от продолжительной разработки, которая началась (в 1990-х) еще в то время, когда у Китая не было противокорабельной баллистической ракеты средней дальности Dong-Feng 21 (появилась в 2010-м).

Выход из сложившейся ситуации комитет видит в усовершенствовании двигательной установки F-35C Lightning II, создании малозаметного самолета-заправщика или разработке нового малозаметного ударного самолета большой дальности.

F-35 Lightning II создается Lockheed Martin в трех основных вариантах — для военно-воздушных сил (A), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (B) и палубном ©. Первая и третья версии оснащены двигателем Pratt & Whitney F135, однако из-за увеличенной площади крыла и хвостового оперения F-35C Lightning II получил уменьшенные, по сравнению с F-35A Lightning II, топливные баки.