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Глава ОАК сообщил о государственных испытаниях истребителя МиГ-35
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Глава ОАК сообщил о государственных испытаниях истребителя МиГ-35 

Newsru.com 22 минуты назад
Фото: Newsru.com
Объединенная авиастроительная корпорация приступила к государственным испытаниям истребителя МиГ-35. Об этом
РИА «Новости»
заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. Ранее он сообщал, что ОАК планирует с 2019 года начать серийные поставки МиГ-35 российской армии.
МиГ-35 (по кодификации НАТО: «Fulcrum-F») — перспективный российский многофункциональный легкий истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения.
Истребитель предназначен для нанесения ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника.
Два опытных образца МиГ-35 были построены по контракту на проведение опытно-конструкторских работ с ВКС России на Производственном комплексе N1 АО «РСК „МиГ“ в подмосковных Луховицах. Первый полет состоялся 24 ноября 2016 года. Испытания проводятся на аэродроме ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском.
В октябре 2016 года объявлено о завершении работ по созданию МиГ-35. 26 января 2017 года начались испытания в воздухе и прошла официальная презентация МиГ-35. Поступление 30 таких самолетов в ВКС России запланированы до 2020 года.
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