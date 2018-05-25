Глава ОАК сообщил о государственных испытаниях истребителя МиГ-35

Объединенная авиастроительная корпорация приступила к государственным испытаниям истребителя МиГ-35. Об этом

заявил глава ОАК Юрий Слюсарь . Ранее он сообщал, что ОАК планирует с 2019 года начать серийные поставки МиГ-35 российской армии.

МиГ-35 (по кодификации НАТО : «Fulcrum-F») — перспективный российский многофункциональный легкий истребитель поколения 4++, характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения.

Истребитель предназначен для нанесения ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника.

В октябре 2016 года объявлено о завершении работ по созданию МиГ-35. 26 января 2017 года начались испытания в воздухе и прошла официальная презентация МиГ-35. Поступление 30 таких самолетов в ВКС России запланированы до 2020 года.