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Путин прокомментировал давление США на Турцию из-за С-400
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Путин прокомментировал давление США на Турцию из-за С-400 

Российская Газета 44 минуты назад
Фото: Российская Газета
Российский президент Владимир Путин считает неправомерным давление Вашингтона на Анкару в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом, как передает РИА Новости, глава государства заявил в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ.
"Турция, будучи членом НАТО, приняла решение приобрести систему С-400, самые продвинутые и, скажу без преувеличения, лучшие в своем классе системы мира. И чего в этом такого? Это преступление?" — цитирует агентство Anadolu заявление президента РФ. Слова даются в обратном переводе с турецкого.
"У какой страны есть право ограничивать инициативу независимой страны на приобретение в крайней степени чувствительной продукции с точки зрения обеспечения собственной безопасности, когда она готова к ее приобретению?" — сказал российский лидер.
В декабре Россия и Турция подписали соглашение по поставкам С-400. Анкара покупает две батареи этого комплекса. В госдепе США заявили, что эта сделка может негативно повлиять на поставку в Турцию истребителей F-35. В ответ Анкара пригрозила Вашингтону ответными мерами.
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