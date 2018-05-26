Путин прокомментировал давление США на Турцию из-за С-400

Российский президент Владимир Путин считает неправомерным давление Вашингтона на Анкару в вопросе поставок зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом, как передает РИА Новости, глава государства заявил в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ.

Турция , будучи членом НАТО , приняла решение приобрести систему С-400, самые продвинутые и, скажу без преувеличения, лучшие в своем классе системы мира. И чего в этом такого? Это преступление?" — цитирует агентство Anadolu заявление президента РФ. Слова даются в обратном переводе с турецкого.

"У какой страны есть право ограничивать инициативу независимой страны на приобретение в крайней степени чувствительной продукции с точки зрения обеспечения собственной безопасности, когда она готова к ее приобретению?" — сказал российский лидер.